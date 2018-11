Novinky, ČTK

Jihokorejští odborníci vjeli ze stanice Dorasan do demilitarizované zóny. Ve stanici Pchanmun na opačné straně hranice dostala souprava šesti vozů severokorejskou lokomotivu a pokračovala dál. Desítky jihokorejských expertů budou příštích 18 dní bydlet ve vlaku a provádět inspekci 1200 kilometrů kolejí a železniční infrastruktury, ovšem jen zrakem. Zkontrolují se obě klíčové tratě na východním i západním pobřeží KLDR.

Severokorejský vůdce Kim Čong-un na historickém dubnovém summitu požádal jihokorejského prezidenta Mun Če-ina o pomoc s modernizací železničních tratí v KLDR, které jsou podle Kima v „politováníhodném” stavu. Líbila by se mu rychlodráha, jaká je na jihu.

Jihokorejský vlak je připraven k odjezdu do KLDR.

FOTO: Jeon Heon-kyun, ČTK/AP

Část severokorejské železniční infrastruktury pochází z počátků 20. století, většina tratí byla postavena za japonské anexe a mnohé vážně poškozeny za války v letech 1950 až 1953. Ne všechny byly opraveny. Většina severokorejských tratí je jednokolejná a průměrná rychlost vlaků se pohybuje mezi 40 až 50 kilometry za hodinu.

V případě, že by jednou měly být železnice na celém poloostrově propojeny, potřebovaly by severokorejské důkladnou opravu. Náklady na modernizaci se odhadují na několik miliard dolarů. Zabrala by několik desítek let. Stávající sankce ji navíc neumožňují.

Jihokorejští vojáci otevírají bránu na trati do KLDR.

FOTO: Kim Hong-Ji, ČTK/AP

„Cílem projektu propojení železnic mezi Korejemi je překonat rozdělení a otevřít novou budoucnost pro Korejský poloostrov,” řekl jihokorejský ministr pro sjednocení Čcho Mjung-gjon

Posun v mezikorejských vztazích

Obě Koreje zůstávají technicky ve válce, protože v roce 1953 bylo podepsáno jen příměří. V posledním roce se však vzájemné vztahy výrazně zlepšily, i když se mírovou dohodu zatím podepsat nepodařilo. Pod ní musejí být podepsány i Spojené státy, které velely silám OSN. Američané však podmiňují podpis mírové smlouvy pokrokem v likvidaci severokorejských jaderných a raketových zbraní. Ta ale uvázla.

Jihokorejský voják v demilitarizované zóně u otevřené brány na trati do KLDR

FOTO: Kim Hong-Ji, ČTK/AP

Vztahy mezi Korejemi však působí, jako by už mír podepsán byl, upozorňuje Uri Friedman na serveru Defence One. V platnost vstoupila už třetina ze dvou tuctů bodů domluvených při schůzkách mezi severokorejským vůdcem Kim Čong-unem a jihokorejským prezidentem Mun Če-inem. Funguje společná kancelář i horká linka.

Obě Koreje také zlikvidovaly po deseti svých strážních postů v demilitarizované zóně, i když ještě dvě stovky jich tam stojí. V zóně se také odstranilo několik set min, což se týkalo zejména okolí Pchanmundžomu. Sice jich tam miliony zůstávají, ale oba kroky posílily vzájemnou důvěru mezi Soulem a Pchjongjangem. Propojila se také silnice ve střední části pásma, aby se usnadnilo vyzvedávání ostatků padlých. [celá zpráva]

Obě země se domluvily, že se kolem demilitarizované zóny vytvoří pětikilometrová nárazníková zóna. U hranice vznikne i 20 až 40 km široká bezletová zóna. Podle dohod se nemají konat u hranic cvičení v poli za použití dělostřelectva a nebudou se ani provádět cvičné střelby okolo sporné námořní hranice ve Žlutém a Japonském moři. Děla musejí být zakryta a výstřelné kanály uzavřeny.

Některé jihokorejské kroky znepokojily Spojené státy, protože se jim zdálo, že Soul obchází sankce. Jižní Korea obnovila dodávky vody do severokorejského města Kesong, což označuje za humanitární akci. Jihokorejské banky pokukují po severokorejském trhu.

Součástí vlaku je i cisternový vůz s palivem, které se do KLDR dodávat nesmí. Kvůli námitkám Washingtonu se inspekční cesta odkládala, ale nakonec byla povolena, uvedla agentura Jonhap.

Jihokorejský vlak je připraven k cestě na Sever

FOTO: Jeon Heon-kyun, ČTK/AP

Rozšíření mezikorejské spolupráce brzdí sankce, na nichž Spojené státy trvají. Chtějí je zrušit jako poslední, až bude denuklearizace potvrzená. To se zatím nestalo, i když se vztahy zlepšily. Sever ukončil testy raket i jaderných náloží a zničil část kosmodromu a jadernou střelnici. USA zase ustoupily od účasti ve velkých manévrech. KLDR však zřejmě neskončila s výrobou raket a nezrušila ani jaderný program, i když Kim naznačil, že by byl ochoten pustit mezinárodní inspekci do jaderného komplexu v Jongbjonu.

Spojené státy tak nadále drží trumfy, ale rozdílný přístup Jižní Koreje a USA naznačuje, že se KLDR podle Defence One daří dosáhnout jednoho ze strategických cílů, jímž bylo vrazit klín mezi Soul a Washington.