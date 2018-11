ČTK

Monarcha, který letos 23. prosince oslaví 85. narozeniny, v minulosti podstoupil operaci srdce a léčbu rakoviny prostaty. Na trůn má 1. května usednout korunní princ Naruhito. Bude to první odstoupení japonského monarchy po téměř 200 letech. Japonské právo s abdikací nepočítalo, a tak musel být vypracován zákon, který by to umožnil.

Státní svátek se bude krýt s předáním moci, k němuž dojde během takzvaného Zlatého týdne - období, kdy je během sedmi dní nahromaděno pět svátků. Kabinet se rozhodl přidat k nim ještě tři sváteční dny, a tak si Japonci užijí celkem desetidenního volna.

Od konce druhé světové války je to potřetí, co japonská vláda speciálním zákonem stanovila jednorázový státní svátek v souvislosti s císařským trůnem, napsala agentura Kjódó. Naposledy takové volno schválila na 9. června 1993, kdy si korunní princ Naruhito vzal za ženu korunní princeznu Masako.

Císař v japonské společnosti požívá hlubokého respektu. Nemá přitom žádnou politickou moc a jeho povinnosti spočívají ve vítání zahraničních delegací a vykonávání náboženských obřadů.