PM, ČTK, Právo

„Jsme na mezinárodním letišti. Nevěřím, že se tu účtuje v hotovosti, z ruky do ruky, s mechanikem u letadla,” stěžoval si cestující. Desetihodinové čekání provázely hádky, křik a pláč dětí. „Někteří ztratili důvěru, nevěděli, zda letadlo bude fungovat, a zvažovali, zda nepřestoupí raději na jiný let,” dodal.

Nešlo o velkou sumu, v přepočtu necelých deset tisíc korun, avšak čínský servis prý nechtěl od polského zástupce přijmout platbu kartou, a dokud nedostal hotovost, s opravou ani nezačal.

V reakci na ostrou kritiku polských médií vedení LOT vše popřelo s tím, že jde o lež. Po příletu Dreamlineru 787 však změnilo stanovisko, omluvilo se a peníze s díky vrátilo. Jako odškodnění dostali ti, co do sbírky přispěli, poukaz na další let.