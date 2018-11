Útok se odehrál na rušné nákupní ulici v pátek odpoledne místního času, kdy končila pracovní doba.

Policisté byli původně přivoláni na místo kvůli hořícímu vozu. Později se objevil videozáznam natočený mobilem, jak muž s nožem útočí na policisty v uniformě. Proč muž útočil, zatím není jasné.

Svědci podle serveru The Age tvrdí, že slyšeli explozi. Jeden, který poblíž místa útoku nakupoval, krátce předtím viděl běžícího muže, který měl něco hodit do vozu. Považoval to za bombu. Původně se domníval, že muž spěchá, aby stihl tramvaj. Vzápětí se ale ozvala exploze a místo zaplnili policisté v plném nasazení.

„Byla jsem na trhu, když se rozpoutalo peklo,“ uvedla Sarah Krugová. Myslela si, že se auto snaží přejet lidi na chodníku. „Nevěděla jsem, co se děje, nastal chaos, křik a panika,“ popsala situaci.

