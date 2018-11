Novinky, ČTK

Šéf novozélandské opoziční Národní strany Simon Bridges upozornil, že Šroubek, který je momentálně ve vězení, kde si odpykává více než pětiletý trest za pašování drog, byl v minulosti obviněn z tak závažných trestných činů, že muž svědčící proti němu byl zařazen do programu ochrany svědků.

„V roce 2009 byli Karel Šroubek a jeho společníci podle soudních dokumentů obviněni z loupežného přepadení a vydírání jistého muže. Tento muž předtím zažaloval Šroubka z útoku, ale žalobu stáhl, když dostal výhružné textové zprávy,“ prohlásil Bridges.

„Po dalších sporech o peníze údajně svědka napadli čtyři muži, kteří mu ukradli hodinky a auto. Svědek označil za útočníky Šroubka a další členy motorkářského gangu Pekelní andělé (Hells Angels),“ uvedl dále Bridges.

„Soudní dokumenty ukazují, že po těchto incidentech šel svědek na policii a on i jeho rodina byli umístěni do programu ochrany svědků. To jsou velmi závažná obvinění. Jak je možné, že společníkovi gangu, který byl usvědčen z podvodu a obchodování s drogami a obviněn z napadení a vydírání, bylo umožněno zůstat na Novém Zélandu?“ ptá se Bridges.

Šroubek byl nakonec obvinění v tomto případu zproštěn, napsal server stuff.co.nz, vláda podle Bridgese nicméně dostatečně nezhodnotila soudní dokumenty, které jsou veřejně přístupné, a nezvážila informace, které jsou v nich uvedené.

Bridges proto vyzval ministra pro přistěhovalectví Iaina Leese-Gallowaye, který o povolení k pobytu rozhodl a který také už nařídil znovu Šroubkovu žádost prověřit, k rezignaci.

Falešné doklady



Šroubek přijel na Nový Zéland v roce 2003 jako 22letý se zfalšovaným cestovním pasem svého kamaráda. Jako Jan Antolík se stal na Novém Zélandu úspěšným podnikatelem a také kickboxerem světové třídy.

V posledních 15 letech se ovšem několikrát dostal do konfliktu s novozélandskou policií a čelil několika obviněním. Byl ale buď zproštěn viny, nebo jeho obvinění bylo zrušeno, napsal server stuff.co.nz.

Imigrační úřad ho měl vyhostit ze země jako nežádoucího, tento postup ovšem změnilo rozhodnutí o udělení povolení k pobytu vydané koncem října ministrem pro přistěhovalectví Leesem-Gallowayem. [celá zpráva]