Petr Štěpánek už nechce kandidovat do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV), uvedl šéf poslanců hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. Štěpánka do funkce nominovalo právě ANO. Vyvolalo to vlnu nevole a pobouřilo opozici. Celý článek Štěpánek po vlně kritiky nechce kandidovat do vysílací rady»