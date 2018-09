Otřesy o síle až 7,5 stupně vyvolaly přívalovou vlnu tsunami, která měla devastující následky na ostrově Sulawesi. Prozatím je odtud hlášeno 832 mrtvých, ale mnoho lidí je zřejmě ještě pod troskami, z některých se ozývají lidské hlasy.

Agung byl v řídicí věži, když udeřily první otřesy a jeho kolegové se evakuovali do bezpečí. Chtěl se ujistit, že letadlo indonéské společnosti Batik Air v pořádku odstartuje.

