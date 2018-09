Novinky, ČTK

Jihokorejský prezident vystoupil z letadla, které letělo oklikou přes moře, krátce po desáté místního času. Na letišti Sunan ho uvítala čestná stráž, jejíž velitel prezidenta oslovil vaše excelence. Na letišti delegaci vítali i další vysocí severokorejští představitelé včetně předsedy parlamentu Ri Sol-čua.

Jihokorejský prezident si po výstupu z letadla na ploše vřele potřásl rukou se svým severokorejským protějškem. A pozdravil se i s tisíci nadšených Severokorejců v tradičních korejských krojích, kteří se na letišti sešli. Mnozí z nich mávali květinami, severokorejskými vlajkami a modro-bílými vlajkami s obrysem mapy Korejského poloostrova. Oba vrcholné představitele doprovázely jejich manželky.

Mun by během svého třídenní pobytu v Pchjongjangu měl s Kimem jednat dvakrát. Do metropole KLDR si s sebou přivezl také skupinu podnikatelů, včetně dědice konglomerátu Samsung I Če-jonga a představitelů firem jako Hyundai Motor či LG.

Mun Če-in se na summitu se svým severokorejským protějškem Kim Čong-unem tento týden pokusí oživit pozastavené rozhovory mezi KLDR a Spojenými státy o odstranění jaderných zbraní z Korejského poloostrova.

Před odletem Mun uvedl na Twitteru, co je cílem návštěvy: „Chci dosáhnout míru. Ne provizorního, který by mohl být nestálý a záviset na mezinárodní situaci, ale nezvratného, trvalého a pevného míru, nezávislého na tom, co by se mohl odehrávat v globálním aréně.”

Vrcholná schůzka Kima a Muna je letos již třetí a první po 11 letech, co se nejvyšší představitel Jižní Koreje vydal do severokorejské metropole, kde stráví tři dny. Předchozí dva letošní summity Kima a Muna byly v demilitarizovaném pásmu na hranici obou zemí.

Kim na nich slíbil denuklearizaci Korejského poloostrova, ale neřekl, do kdy to udělá a jak bude možné tento krok ověřit.