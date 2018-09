K útoku došlo podle Daily Mailu nedaleko jejich domova. Williamsová prováděla v přírodní rezervaci spolu se svým britským manželem Samem vědecký výzkum.

Právě díky Samovi jsou oba naživu. Zrovna se totiž vrátil domů, když na jeho ženu a syna žirafa útočila. Rozzuřené zvíře odehnal a ihned přivolal záchrannou službu.

NATIONAL NEWS



UPDATE: Mother and son critical after #giraffe attack in Hoedspruit, Limpopo



A female giraffe who had recently given birth attacked Hoedspruit resident Katy Williams (35) and her three-year-old son. #rekordpretoriaeast

