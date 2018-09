Novinky

„Je to starý běloch z Anglie, který žije sám a cestuje nebo žije v Thajsku třicet, čtyřicet let, hlavně na pláži Pattaya, než se přestěhoval do (oblasti) Čchíengráj za dětskou nevěstou, které bylo 12 let,“ napsal Musk serveru, aniž by to podložil důkazy.

BuzzFeed kontaktoval thajskou přítelkyni potápěče Woranan Ratrawiphukkunovou, která řekla, že je jí 40 let a je s Unsworthem sedm let.

Opakované obvinění

Unsworth se v červenci podílel na záchraně mladých fotbalistů a jejich trenéra, které stoupající voda na několik dní uvěznila v thajském jeskynním komplexu. Při záchraně nabízel své služby i Musk.

Ten už na konci záchranné operace přišel s nijak nepodloženým obviněním, že 63letý Unsworth je pedofil. [celá zpráva] Za to se omluvil a výpady z Twitteru smazal. [celá zpráva]

Nyní ale útoky zopakoval. Podle něj je podezřelé, že potápěč ho kvůli jeho tweetům nežaloval: „Doufal jsem, že se se mnou bude soudit.“

Britský jeskyňář Vernon Unsworth (v oranžovém tričku)

FOTO: AP/KLG, Reuters

Současně vulgárně vyzval redakci, aby na Unswortha zaútočila. „Navrhuju, abyste vyzvali lidi, které v Thajsku znáte, aby zjistili, co dělal, a přestali hájit člověka, který znásilňuje děti, vy zk..vený zm.di,“ uvedl.

Musk také tvrdil - a vyjádřil nad tím podiv - že se potápěč, který mapoval jeskyně, sám záchranné operace neúčastnil. Nikdy tam prý nebyl vidět - podle Muska mu byla přítomnost zakázána.

To popřel ovšem jiný britský potápěč Rick Stanton: „Nebyl nikdy nikým z místa vykopnut a pokračoval v záchraně po cenou dobu. Pro operaci byl klíčový.“

Muskova obvinění odmítli i dva australští specialisté, které povolala thajská vláda. „Vern vypadal jako skvělý chlap plně oddaný misi,“ řekl jeden z nich Richard Harris, který s Craigem Challenem pomáhal při uklidnění thajských fotbalistů. „Byl klíčový kvůli své znalosti jeskyně. Bez jeho rad by se záchrana nepovedla,“ dodal.

Spor o ponorku

Konflikt mezi Muskem a potápěčem odstartoval už v červenci. Muskova firma SpaceX narychlo postavila miniponorku pro záchranu dětí, která ale v složitém jeskynním komplexu nešla použít. Musk stroj dokonce osobně přivezl na místo. Unsworth ho obvinil, že to udělal jen proto, aby získat publicitu. [celá zpráva]

Musk se hájil, že ponorka byla postavena podle informací od Stantona a nepoužila se jen poroto, že se podařilo z jeskyně odčerpat hodně vody. Stanton popřel, že by Muskovi zadal nějaké specifikace na ponorku. „Nepoužili jsme ji, protože záchranná operace už dobře probíhala a neměla zařízení pro podporu života,“ podotkl.

Zmínil, že nebyla ještě dost propracovaná, nicméně dal najevo názor, že po dalším vývoji by mohla pomoci při záchraně pod vodou.

Musk se také ohradil proti tvrzení Unswortha, že byl požádán, aby v době záchrany chlapců opustil jeskyni - uvedl, že thajská vláda nic takového nechtěla. „Je to neprostá lež. Thajský premiér mi osobně děkoval,“ vzkázal. BuzzFeed ale poznamenal, že Unsworth v rozhovoru pro CNN nikdy nespecifikoval, kdo žádost vyslovil.