Novinky, ČTK, Reuters

Do centra byli umístěni běženci, které zachytila pobřežní hlídka při jejich snaze dostat se přes Středozemní moře do Itálie.

„Bylo tam asi 200 mužů a 200 žen a 20 dětí do pěti let. Všichni tam zůstali bez jídla a vody. Strážci centra uprchli kvůli nynějším střetům ve městě,“ uvedl jeden z pracovníků, který odmítl agentuře Reuters sdělit své jméno.

Původně bylo ve třech podobných zařízeních umístěno asi 1500 lidí. Poté, co se rozhořely boje, někteří migranti uprchli, další byli převezeni do center v bezpečnějších oblastech.

Boje v Tripolisu



Na jihu Tripolisu více než týden bojují znepřátelené milice. Za uplynulých osm dní přišlo o život nejméně 47 lidí a dalších 129 jich bylo zraněno. Mnozí civilisté zůstali uvězněni ve svých domovech.

Některá média informovala o tom, že Itálie chystá v Libyi vojenskou intervenci. Tuto zprávu italský ministr vnitra Matteo Salvini popřel. „Kategoricky popíráme, že se italské speciální jednotky připravují na intervenci v Libyi. Itálie dál pozorně sleduje vývoj situace na místě... a spolu se Spojenými státy, Francií a Británií vyzvala k okamžitému ukončení bojů,“ uvedla v komuniké italská vláda.

Libye se od svržení dlouholetého vůdce Muammara Kaddáfího v roce 2011 nevzpamatovala z chaosu. O vládu kromě mnoha ozbrojených skupin usilují dva kabinety - ten na východě neuznává vládu v Tripolisu, která má podporu OSN.

Libye je jednou z hlavních zemí, odkud se migranti z Afriky vydávají po moři do Evropy. Od loňského srpna do letošního července libyjské úřady zachytily nebo zachránily 18 400 osob, o 38 procent více než ve stejném období 2016-2017. Počet příchozích z Libye do Evropy se snížil o 82 procent na 30 800.