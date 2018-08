Rusko a Jižní Korea se domluvily na horké lince mezi svými letectvy

Ruská federace a Jižní Korea se dohodly, že zřídí horkou linku, která propojí vojenská letectva obou zemí. Ve čtvrtek to podle agentury Jonhap oznámilo jihokorejské ministerstvo obrany s tím, že to má předejít narušení zóny KADIZ, kde Jižní Korea vyžaduje identifikaci letounů, jež do ní vlétají. Ve středu ji narušili čínští piloti.