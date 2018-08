Novinky

Podle zdrojů televize CNN Severní Korea varovala, že rozhovory o jaderném odzbrojení jsou ohrožené a mohou padnout. Režimu Kim Čong-una se zdá, že „Spojené státy nejsou připraveny splnit (severokorejské) požadavky, co se týká kroků směřujících k podepsání mírové smlouvy“, která by nahradila dohodu o příměří.

Televize upozorňuje, že právně závaznou smlouvu musí schválit dvě třetiny senátorů.

Bolton: Přímá jednání jsou ukázkou naší slabosti



Proti tomu, aby prezident Donald Trump vyhlásil alespoň sám konec války, jsou podle listu The Washington Post ministr obrany James Mattis a bezpečnostní poradce John Bolton. Podle nich by to měla napřed udělat KLDR a jakékoli severokorejské prohlášení by mělo být ověřeno. Bolton je dokonce přesvědčen, že i přímá jednání jsou ukázkou americké slabosti.

Podle listu dopis dorazil v pátek. Poslal ho tajemník ústředního výboru severokorejské strany práce Kim Jong-čchol. Pompeo ho ukázal Trumpovi a ten pak na Twitteru oznámil, že se cesta neuskuteční.

Američtí představitelé neřekli, jak byl dopis doručen, ale Severní Korea stále více komunikuje přes sídlo OSN.

Podle Washington Postu se však nečeká, že by Trump jednání s KLDR ukončil. Podle jednoho z vysokých amerických představitelů by nikdy ani konec jednání neoznámil. Zřejmě zesílí sankce.