ČTK

„Vyzývám nás k tomu, abychom společně pracovali na rozvoji naší vlasti. To, co nás spojuje, je silnější, než co by nás mohlo rozdělit,” řekl Mnangagwa ve své inaugurační řeči. Potvrdil rovněž své předvolební sliby, ve kterých hovořil o oživení těžce poničené zimbabwské ekonomiky.

Výsledek hlasování již dříve zpochybnil opoziční kandidát Nelson Chamisa, po ústavním soudu požadoval, aby volby, které byly podle něj zmanipulované, zrušil a nařídil vypsání nových. [celá zpráva]

Soud ale jeho stížnost zamítl. [celá zpráva]

Zimbabwský opozičník Nelson Chamisa

FOTO: Mike Hutchings, Reuters

75letý Mnangagwa přísahu složil na národním sportovním stadionu v Harare a ihned poté si vysloužil jásot přítomných, uvedla AP. Ceremonii na stadionu sledovaly tisíce Zimbabwanů a rovněž někteří zahraniční vůdce jako například jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa či Paul Kagame z Rwandy.

Mnangagwa zvítězil v prezidentských volbách a parlamentní volby, které se konaly ve stejný den, vyhrála Mnangagwova strana Africký národní svaz Zimbabwe - Vlastenecká fronta (ZANU-PF). Vítěz voleb získal od voličů 2,46 miliónu hlasů (50,8 procenta), zatímco pro Chamisu podle komise hlasovalo 2,15 miliónu voličů (44,3 procenta).