Saúdská Arábie vyhostila kanadského velvyslance

Saúdská Arábie v pondělí oznámila, že se kvůli vměšování do vnitřních záležitostí rozhodla vyhostit kanadského velvyslance a povolat do vlasti ke konzultacím svého ambasadora v Ottawě. Stalo se tak poté, co kanadská ambasáda vyzvala Rijád k propuštění uvězněných lidskoprávních aktivistů, napsala agentura AFP.