Peking vyzval 44 velkých zahraničních leteckých společností, které létají jak do Číny tak na Tchaj-wan, aby při letech do Tchaj-peje od středy neuváděly, že leží na Tchaj-wanu. Čína jeho samostatnost neuznala a nadále ho považuje za svou součást. Podle středeční zprávy listu čínské komunistické strany Žen-min ž-pao to do požadovaného termínu všechny aerolinky udělaly.

„Stejně jako ostatní dopravci i American Airlines zavedly na základě čínského požadavku změnu,“ uvedla mluvčí aerolinek a na vysvětlenou dodala: „Letecká doprava je globální obchod a my se podřizujeme zákonům v zemích, kde působíme.“ Americké letecké společnosti však nešly tak daleko, aby napsaly, že Tchaj-pej leží v Číně, jak by se to Pekingu líbilo. Jen u zkratky letiště TPE vypustily zemi.

Bílý dům čínský požadavek označil za „orwellovský nesmysl“. Osm amerických senátoru vedených floridským republikánem Markem Rubiem a demokratem Robertem Menendezem se obrátilo na ředitele aerolinek American a United s tím, že kongres podporuje Tchaj-wan, který je „demokratický a představuje důležitého partnera USA“.

Ziskový region



Kancelář Tchaj-peje po ekonomiku a kulturu ve Washingtonu vyzvala, aby se americké letecké společnosti postavily čínské šikaně. To však je obtížné, pravil expert na cestování Henry Harteveldt ze San Franciska: „Čína má pro americké dopravce strategickou důležitost a nemohou ignorovat, co žádá čínská vláda.“ Další expert Robert Mann, který byl dříve ředitelem American Airlines uvedl, že američtí letečtí dopravci „do určité míry ztratili tváře“, jenomže si uchovali možnost prodávat letenky v Číně a vyhnuli se trestu za nesplnění požadavku.

Lety do asijsko-pacifické oblasti jsou pro všechny tři dopravce důležité. United, který má nejvíce spojů do Číny, získal loni 13 procent příjmů právě z letů do této části světa zahrnující dále Japonsko, Koreu, Austrálii a Singapur. Delta pak sedm procent a American pět.

American navíc vlastní tři procenta akcií letecké společnosti China Southern Airlines a Delta 3,5 procenta akcií China Eastern Airlines. Delta je přitom ve stejné alianci s největším tchajwanským dopravcem China Airlines a United v alianci s tchajwanskou EVA Air.