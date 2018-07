Hlášení o střelbě v oblasti Greektown dostala policie v neděli kolem 22. hodiny místního času. Svědci z místa tvrdili, že muž oblečený v černém vystřelil opakovaně. Server deníku Global News napsal s odkazem na informace svědků, že slyšeli až 20 výstřelů.

Jak těžká jsou zranění, která lidé utrpěli, zatím není jasné. Mezi postřelenými je také malá dívka. Ta se nachází podle policie v kritickém stavu.

PHOTOS: Numerous people shot along Danforth Av in #Toronto 's Greektown. Reports of at least 10 victims including children. Patients are spread across several blocks in the area. Mass casualty response from @TorontoMedics @Toronto_Fire . pic.twitter.com/UK8lUHUP5l