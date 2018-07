brw, Právo

Šéf Kremlu se nechal vidět na zahajovacím zápase, kdy Rusové deklasovali Saúdy. Chyběl však při zázračném vítězství nad Španělskem, z něhož tak podle listu mohl profitovat premiér Dmitrij Medvěděv.

Ten ovšem o případné zisky popularity mezi fotbalovými fanoušky přišel kvůli čtvrtfinálové porážce od Chorvatska, kterou sledoval v lóži společně s chorvatskou prezidentkou Kolindou Grabarovou-Kitarovičovou.

Může za to penzijní reforma



To vše ale podle listu souvisí s poklesem Putinovy popularity jen okrajově. Pravou příčinou je penzijní reforma, jež hnala Rusy do ulic i během šampionátu – ovšem pouze ve městech, která nehostila zápasy mistrovství. Návrh zvýšit věkovou hranici odchodu do důchodu z 55 na 63 let u žen a z 60 na 65 u mužů neschvaluje 90 procent Rusů.

S jejich nesouhlasem se ale setkali také čtyři „narušitelé“, dvě ženy a dva muži, kteří pronikli na hrací plochu stadiónu v moskevských Lužnikách v 53. minutě finálového zápasu Francie–Chorvatsko.

Akce Pussy Riot



K odpovědnosti za incident, jehož protagonistům hrozí přinejmenším vysoká pokuta, se přihlásila ruská punková skupina Pussy Riot, známá protesty proti ruskému vedení. Podle ní narušení hry mělo upozornit na porušování lidských práv v Rusku.

Členka skupiny Olga Kuračovová zmínila případ ukrajinského režiséra Olega Sencova, odsouzeného za údajné teroristické spiknutí na anektovaném Krymu k 20 letům vězení.

Prezident to schytal za deštník



Včera měla podle dostupných informací čelit obvinění z výtržnictví, za což jí i zbývajícím třem účastníkům incidentu hrozí přinejmenším pokuta v řádu několika set tisíc rublů.

Skupina sklidila bouři nevole také na sociálních sítích zejména od chorvatských fanoušků, protože výpad na trávník přerušil nápor jejich týmu. Na síti po celém světě to schytal také Putin, a to za negalantnost vůči chorvatské prezidentce, kterou nechal moknout v lijáku během závěrečného ceremoniálu, i když jemu samotnému držela ochranka nad hlavou deštník. „Buran“ či „Pravá tvář ruské pohostinnosti“, objevilo se na Twitteru.