Úvodní vyšetřování čínského Úřadu pro civilní letectví ukázalo, že druhý pilot chtěl zastavit větrák, aby nevháněl výpary z elektronické cigarety do kabiny cestujících. Sáhl ovšem jinam a místo větráku vypnul klimatizaci kabiny. Kapitána o svém plánu neinformoval.

Kapitán zareagoval přesně podle pokynů pro případ poklesu tlaku vzduchu. Nechal uvolnit kyslíkové masky, vyzval cestující, aby se okamžitě připoutali a zahájil prudké klesání.

Až když posádky zjistila, že je vypnutá klimatizace, zapnula ji a vrátila se do původní letové hladiny.

Vyšetřovatelé při objasňování případu použili záznamy z černých skříněk. Aerolinky uvedly, že nebudou tolerovat porušování předpisů. Na palubě se nesmí kouřit a cestující nesmějí od roku 2006 používat ani elektronické cigarety.

Opakovaně se ale objevovala obvinění, že piloti kouří. Uváděli to cestující a jejich stížnosti se dostaly i do čínského státního rozhlasu. To byl také zřejmě důvod, proč chtěl druhý pilot vypnout větrák.