Letadlo po přistání vyjelo z ranveje a rozlomilo se. Nehodu potvrdila policie i svědci, kteří letadlo viděli. Podle nich se po dopadu vzňalo.

Jihoafrická média napsala, že stroj mířil na letiště Wonderboom, které je severně od Pretorie.

Podle zatím z oficiálních míst nepotvrzených informací je nejméně jeden člověk v kritickém stavu.

#BREAKING: Reports of a plane crash in the neighborhood of Derdeport in the Pretoria area of South Africa. (Photo: @JonHaworth_) pic.twitter.com/Zfxd77UGto