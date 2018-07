Novinky

„Viděli jsme jen své ruce, jinak vůbec nic,“ popsal Narongsuk Keasub. Cestu za chlapci komplikovaly nejen nesmírně úzké a na mnoha místech nízké průchody, kde výška dosahovala maximálně 60 centimetrů, ale i ostré kameny.

Riskem byl každý krok, který záchranáři udělali, tvrdí Keasub. Sám akci prožíval velmi emotivně. „Jsem otec, proto to bylo pro mě hodně těžké. Prožíval jsem to podobně, jako kdyby to byly moje děti,“ vyprávěl. Každý, kdo byl do akce zapojen, se podle jeho slov modlil, aby se děti dostaly šťastně na povrch.

Animace záchrany chlapců (video je bez zvuku)

Samotná záchrana se uskutečnila tak, že každý z chlapců dostal celoobličejovou masku a doprovázeli ho dva potápěči. Dítě bylo připoutáno k jednomu z nich, druhý nesl vzduchové lahve. Nikdo z chlapců nebyl ani na chvíli osamocen. Vyváděni byli podél nataženého lana. V nejužších úsecích se musely lahve se vzduchem sundat a potápěči je pomalu posouvaly vpřed.

Záběr ze záchranných prací v thajské jeskyni zveřejnil Elon Musk na svém Twitteru.

FOTO: Uncredited, ČTK/AP

Některá média, například Guardian, Express či některá dánská média spekulovala, že chlapci dostali uklidňující léky, aby je nepostihl během vyprošťování záchvat paniky. Thajské úřady tyto informace potvrdily až po ukončení záchranné mise. Premiér Prajutch Čan-Oča uvedl, že chlapci dostali léky proti úzkosti, než je potápěči vyprostili z jeskyně.

„Kdo by je uspal chloroformem? Jak by se pak mohli dostat ven? Dostali jen to, čemu se říká anxiolytika - tedy léky, díky kterým se nerozruší, nevystresují,” uvedl premiér.

Anxiolytika jsou léky, které se předepisují proti úzkostem a strachu. Často u různých fóbií. Snižují svalové napětí. Nejedná se o antidepresiva.

Záchranná mise skončila úspěšně v úterý krátce před 20.00 tamějšího času (před 14.00 SEČ). Z jeskynního komplexu byl vyproštěn poslední chlapec a trenér. Všichni by měli být v pořádku, i když někteří trpí plicní infekcí a jsou podchlazeni. Pro jejich péči je vyčleněno osmé patro nemocnice v Chiangrai Prachanukroh.

Rodiče si zatím musejí počkat na shledání, až jejich děti absolvují všechna vyšetření. Lékaři se obávají infekcí, kterými by mohli trpět, například plísňovou histoplazmózu známou jako jeskynní nemoc, která se šíří trusem netopýrů. Ta napadá plíce i oči.