14:02 - Z jeskyně se podařilo dostat na povrch osmého chlapce, uvedla agentura Reuters s odvoláním na svědka. To by znamenalo, že pondělní operace skončila. Plánovala se záchrana čtyř hochů.

13:47 - Podle agentury Reuters se podařilo vyprostit i sedmého chlapce. Šestý a sedmý zachránění se dostali na povrch krátce po sobě. Podle svědků byli posláni do nemocnice, uvedla televize CNN. V jeskyni už zůstává jen pět chlapců a jejich trenér.

13:40 - Záchranný tým dostal na povrch šestého chlapce. Zdroj záchranářů to sdělil listu The Guardian.

Can confirm sixth boy is now out #thamluangcave — michael safi (@safimichael) 9. července 2018

13:25 - Záchranáři hlásí, že čtyři další děti už jsou ve třetí komoře, odkud je to k ústí jeskyně méně než dva kilometry pěšky.

Rescue staff says divers arrived with four more kids in the third chamber. From there it's less than 2km to the cave entrance. #thamluangcaverescue — Florian Witulski (@vaitor) 9. července 2018

13:20 - Pátý zachráněný chlapec dorazil do nemocnice. Bude na stejném oddělení, jako čtyři vyproštění v neděli.

12:06 – Z jeskyně vyprostili pátého chlapce, uvedly ve svém vysílání televize Sky News a CNN i místní stanice, která oznámila, že to bylo v 16:23 místního času. Pět minut po vyproštění byl přepraven vrtulníkem do nemocnice.

UPDATE at 5pm: The 5th boy left the cave at 4:23pm and went to the field hospital.



RT @SpringNews_TV: 16.23 น. หมู 5 ขึ้นรถพยาบาลไป รพ.สนาม #ThamLuang #พาทีมหมูป่ากลับบ้าน #ถ้ำหลวง #Thailand pic.twitter.com/Dus3xKfO2V — Richard Barrow in Thailand (@RichardBarrow) 9. července 2018

10:44 – Představitelé uvedli, že nejprve budou zachráněni ti nejsilnější a nejpřipravenější. V neděli tvrdili totéž, ale nakonec byli zachráněni ti nejslabší. Ven by se měli dostat mezi 19:30 a 20:30 místního času (14:30 až 15:30 SELČ), tedy o půl hodiny dřív, než se původně uvádělo.

The first boy will emerge about four to five hours from the press conference, meaning between 7.30pm and 8.30pm local time #ThamLuangCave @sloumarsh — michael safi (@safimichael) 9. července 2018

10:13 – Potápěči vstoupili do jeskyně v 11:00 místního času (6:00 SELČ), uvedl velitel záchranné operace Narongsak Osatanakorn: „Záchranný tým je stejný, jen s pár změnami. Hladina vody nevzbuzuje obavy. Včerejší déšť neovlivnil výšku hladiny v jeskyni.”

10:06 – Thajské úřady zvažují, že umožní rodičům zachráněných navštívit děti, původně k tomu mělo dojít už dnes, ale rodinám sdělily, že nejdříve za 48 hodin, než budou známy všechny výsledky zdravotních testů.

"Four boys are okay at the hospital and this morning they already asked for rice with basil" #thamluangcave @sloumarsh — michael safi (@safimichael) 9. července 2018

9:47 – Oficiální zpráva thajských úřadů potvrdila, že záchranná operace probíhá.

9:25 – Podle televize Fox News začne vlastní záchranná operace mezi osmou a devátou večer (mezi jednou a druhou odpoledne SELČ). Důvodem je potřeba rozmístit podél trasy láhve se vzduchem.

8:15 – V místě u jeskyně přistála v prudkém dešti helikoptéra.

a helicopter just landed very close to the rescue site. #ThaiCaveRescue pic.twitter.com/sCFN2rpcpt — Jacob Goldberg (@yayqe) 9. července 2018

8:00 – Provinční vláda se zatím k pondělní operaci nijak nevyjádřila. Dosud se přitom tiskové konference velitele společné záchranné operace Narongsaka Osatanakorna konaly v deset dopoledne místního času (tři ráno SELČ).

7:30 – Thajská vláda oznámila že pondělní záchranu uskuteční stejný tým, který v neděli dostal z jeskyně první čtyři hochy. Ministr vnitra dodal, že je potřeba v jeskyni rozmístit více tlakových nádob se vzduchem, což zabere několik hodin.

7:10 – Australská ministryně zahraničí Julie Bishopová řekla v pondělí v televizi, že se chlapci budou zachraňovat ve skupinách po čtyřech. Austrálie vyslala na místo 19 expertů včetně potápěčů.

