Novinky, DPA

Státní tisková agentura Anadolu uvedla, že je to poslední dekret, který byl vydán před zrušením výjimečného stavu. předpokládá se, že bude zrušen v pondělí poté, co složí Ten by měl být zrušen v pondělí poté co Recep Tayyip Erdogan složí prezidentskou přísahu. Původně měla platnost výjimečného stavu vypršet 19. července.

Výjimečný stav vyhlásil Erdogan po pokusu o převrat 15.července 2016. Z jeho zosnování viní kazatele Fethullaha Gülena, který žije v USA. Za rok a půl bylo v souvislosti s pokusem o převrat propuštěno ze zaměstnání či suspendováno na 100 tisíc lidí, včetně soudců, policistů či učitelů, z toho přes 70 tisíc lidí skončilo za mřížemi. Ve vězení je v současnosti v Turecku podle novinářské asociace i na 150 novinářů, řada z nich je obviněna z podpory terorismu.

Erdogan vyhrál jak prezidentské volby v prvním kole, tak prakticky i volby parlamentní. Jeho AKP získala přes 43 procent hlasů a MHP dalo hlas přes 11 procent voličů. Turecko po volbách oficiálně přechází na prezidentský systém s posílenými pravomocemi hlavy státu.