Agenti podle televize nesdílejí názor amerického prezidenta Donalda Trumpa, že po jeho schůzce se severokorejským diktátorem Kim Čong-unem z 12 června „tu už nepanuje jaderná hrozba ze strany Severní Koreje“. [celá zpráva]

Severokorejci sice podle nejmenovaného amerického činitele obeznámeného s posledními zjištěními tajných služeb zastavili raketové a jaderné zkoušky, ale ”neexistuje důkaz, že by omezovali počet a výrobu jaderných zbraní”. „Existuje naprosto jasný důkaz o tom, že se (Pchjongjang) snaží Spojené státy oklamat,” řekl NBC tento zdroj.

Pět představitelů amerických zpravodajských a služeb uvedlo, že KLDR zvýšila produkci obohaceného uranu v jaderném středisku Jonbjon, a to i v době, kdy se chystaly oba summity.

Satelitní snímky z 21. června, které zkoumali experti z univerzity Johnse Hopkinse, ukázaly, že v Jongbjonu bylo „v rychlých krocích“ realizováno mnoho vylepšení. Byla provedena úprava chlazení pětimegawattového reaktoru produkujícího plutonium, ale zatím se však vypouští méně vody než normálně, takže není jasné, zda už je reaktor v plném provozu, uvedli experti v článku na specializovaném webu 38North.

Nejasný je i osud radiochemické laboratoře, kde se získává plutonium z vyhořelých palivových tyčí, ale nedaleká tepelná elektrárna pracuje normálně a u její věže byla postavena nová budova.

Přibývající skvrny na střeše hal s centrifugami svědčí o tom, že se v nich nadále obohacuje uran.

Pokračuje dostavba nového lehkovodního reaktoru, který však zatím ještě nebyl spuštěn. Vzniklo u něj několik staveb.

Infrastructure improvements continue at Yongbyon; underscores reason why an actual deal is necessary, not just a statement of lofty goals. https://t.co/7e3HSYw16M