ama, BBC, ČTK, Právo

„Je to rok plný rekordů,“ varovala odbornice OSN na drogy Angela Meová při prezentaci zprávy ve Vídni. Ta se tradičně uskutečnila u příležitosti Mezinárodního dne boje proti drogám a nezákonnému obchodování s nimi, který Valná hromada OSN vyhlásila v roce 1987 ve snaze aktivovat činnost zaměřenou na vytvoření společnosti oproštěné od drog.

Zakázanou omamnou látku požilo v roce 2016 nejméně jednou zhruba 275 miliónů lidí. To je asi o 25 miliónů více, než tomu bylo v roce 2015 – skok vzhůru tedy činí 10 procent. Jde přitom o 5,6 procenta světové populace ve věku od 15 do 64 let. Více než u 60 procent všech úmrtí v souvislosti s konzumací drog přitom ale nešlo o důsledek předávkování: lidé podlehli nemocem, které se zneužíváním omamných látek souvisejí, jako jsou žloutenka typu C či AIDS.

Ze zprávy dále vyplývá, že v důsledku užívání drog přibližně 450 tisíc lidí každoročně předčasně zemře. Nejvíc přitom konzumenty poškozují opiáty – ty jsou podle zveřejněných informací příčinou smrti ve více než třech čtvrtinách případů.

Výsledky světové zprávy o drogách ukazují, že se trh s drogami stále zvětšuje Šéf UNODC Jurij Fedotov

Stále nejoblíbenější drogou přitom ale zůstává konopí. Podle OSN se k tomuto rostlinnému omamnému prostředku loni uchýlilo 192 miliónů lidí, tedy o 16 procent více než v předchozím roce, a přitahuje přitom stále více mladistvé. Objem pěstování konopí se zvýšil o 27 procent. Na růstu se přitom podílela především Severní Amerika. Podle odborníků by to mohlo souviset s legalizací marihuany v řadě amerických států.

Nový výzkum OSN o drogách je podle šéfa Úřadu OSN proti drogám a zločinu (UNODC) Jurije Fedotova „shrnutím špatných zpráv“. Upozornil, že se zpráva hemží slovy jako „rekordní“, „nebývalý“ či „nevídaný“ a konstatuje neustálý růst výroby drog všech druhů. „Výsledky světové zprávy o drogách ukazují, že se trh s drogami stále zvětšuje,“ řekl.

U 76 procent všech úmrtí v důsledku konzumace drog přitom hrají roli léky, které jsou na předpis. „Přístup k fentanylu a tramadolu pro lékařské účely je pro boj s bolestí zásadní, drogoví dealeři je ale vyrábějí nelegálně a prodávají je,“ stojí ve zprávě.

Zpráva přitom upozorňuje na situaci ve Spojených státech, kde za problémy se zneužíváním syntetického opioidu fentanylu prý může především málo regulovaná reklama ve farmaceutickém průmyslu a „méně obezřetné“ předepisování léků s fentanylem, než je tomu například v Evropě. Tvrdí, že za více než 40 procent úmrtí v souvislosti s drogovou závislostí může v USA právě zneužívání léků na předpis.

Levnější opiáty na vzestupu



Meová přitom zdůraznila, že zatímco média upozorňují především na „opiovou krizi“ ve Spojených státech, „daleko složitější epidemie“ se šíří po celém světě. Autoři zprávy varují, že zvyšující se množství dodávek levnějších a dostupnějších opiátů je příčinou růstu jejich spotřeby i v regionech, kde tyto jevy byly ještě před několika léty relativně vzácné.

Problém konzumace drog se podle zprávy začíná v posledních letech více projevovat nejen v rozvinutých zemích v Evropě a Severní Americe, ale také v Africe a Asii, kde se mezi lety 2000 a 2015 zvýšil počet úmrtí v souvislosti se zneužíváním drog o 60 procent.

Jedním z nových rekordů je celosvětová produkce kokainu, která loni dosáhla odhadem 1410 tun. Totéž platí o výrobě opia, jehož se vyprodukovalo 10 500 tun, a celková produkce tak vzrostla mezi léty 2016–2017 o 65 procent.

Jedním z největších dodavatelů omamných látek přitom zůstává Afghánistán, který je označován za „království opia“. „Vysoký růst rozsahu pěstování máku setého v Afghánistánu a lepší sklizeň způsobila, že se produkce opia v loňském roce v této zemi zvýšila o 9000 tun,“ informuje zpráva. Dalšími dodavateli opia jsou pak podle OSN Barma, Mexiko a Laos. Většina kokainu nadále pochází z Kolumbie.