O návštěvě informovala i čínská televize CCTC s tím, že Kim přicestoval v pondělí a odletěl v úterý. S prezidentem se procházel po nábřeží. Podle Nové Číny oba jednali v pondělí i v úterý.

Návštěva je velmi překvapivá, protože v červnu měl Si přijet do Pchjongjangu. O důvodech se spekuluje, čínští experti uvádějí podle listu The New York Times, že Kim v Ta-lienu žádal, aby Čína zrušila sankce.

Důvodem ale může být i vysoká politika. Kim se už sešel s jihokorejským prezidentem Mun Če-inem a záhy ho čeká schůzka americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Peking by nerad stál stranou dění. Čínský premiér Li Kche-čchiang by se měl ve středu v Tokiu, kam přiletěl v úterý, setkat s jihokorejským prezidentem i japonským premiérem Šinzó Abem.

Čínský premiér Li Kche-čchiang po příletu do Tokia

FOTO: Toru Hanai, Reuters

Zpráva o návštěvě byla zveřejněna až po návratu Kim Čong-una do Severní Koreje. Do té doby se Peking k návštěvě nevyjádřil. „Nyní nejsou žádné informace, které by se daly zveřejnit,“ řekl během dne mluvčí čínského ministerstva zahraničí Keng Šuang.

Jak zmínil deník The South China Morning Post, severokorejský vůdce cestuje jen výjimečně a informace o jeho vůbec první březnové návštěvě Pekingu se mohla zveřejnit až po jeho návratu.

Návštěva je ale výjimečná i proto, že Kim Čong-un poprvé ve funkci letěl, severokorejští vůdci většinou cestovali obrněným vlakem.

Že byla pondělní návštěva mimořádná, bylo patrné už z okolností, které ji provázaly. Přistání letounu podle jihokorejské agentury Jonhap provázela přísná bezpečnostní opatření. Letiště bylo pro veřejnost uzavřeno do osmi ráno do jedné odpoledne a odpoledne byly uzavřeny ulice u hotelu pro prominenty. Ve městy byly vidět i čtyři čínské vládní limuzíny, uvedl list The South China Morning Post.

Prezident Si mířil do Ta-lienu, aby se zúčastnil zahájení námořních zkoušek letadlové lodě 001A. Ta má být už druhou letadlovou lodí ve výzbroji čínského námořnictva. Tentokrát jde čistě čínský produkt, protože tou první byl ruský Varjag , který po dokončení nese název Liao-ning.