Čínský list South China Morning Post přišel ve středu ráno se spekulací, že Kima k jeho sobotnímu prohlášení vedlo zhroucení části střelnice. Čínský tým vedený geologem Wenem Lian-singem z chefejské univerzity pro vědu a technologii v pondělí uvedl, že se při posledním zářijovém testu termojaderné nálože odpálené v hloubce 700 metrů začala hora propadat. Objevila se trhlina o průměru 200 metrů a došlo k rozsáhlému sesuvu na hřebenu do prázdné kapsy vytvořené výbuchem. Wen dospěl k závěru, že se hora začala propadat na základě měření více než 2000 seismických stanic.

„Je nutné pokračovat v monitorování možných úniků radioaktivity způsobených kolapsem,“ uvedl Wen.

Další tým z úřadu pro zemětřesení v Ťi-linu vedený Liou Ťun-Čchingem dospěl k podobnému závěru. „Kolaps hory byl poprvé dokumentován na severokorejské jaderné střelnici,“ stojí ve zprávě týmu, která navíc varuje i před únikem radioaktivity. Podle týmu se nejen sesula hora pod vrcholem, ale také se vytvořil komín, kterým by mohl unikat z hory radioaktivní materiál. Zatím ale nebyla zjištěna žádná zvýšená hladina radioaktivity.

Zápis seismografu ze stanice AS-59 v Kazachstánu se záznamy jaderných zkoušek KLDR.

Podle Čao Lian-fenga z Geologického institutu při čínské akademii v Pekingu obě studie ukazují shodu mezi experty, že „místo je v troskách“. „Různé týmy za použití různých dat dospěly k podobným závěrům,“ dodal Čao.

Že se hora hroutí, psal čínský list opakovaně už od září loňského roku, kdy se nejprve propadl tunel na střelnici a pak kusy svahu hory Mantap. [celá zpráva]

I tehdy zněla varování před únikem radioaktivity. Tyto spekulace umocnila i návštěva předního severokorejského geologa I Do-sika, který navštívil Čaoův institut čtrnáct dní po testu.

Místa jednotlivých jaderných testů KLDR

Hlavní čínský expert na jaderný odpad Čao Kou-tung uvedl, že propad hory by nemusel být až takovou tragédií. „Mohli bychom na sesuté místo nasypat silnou vrstvu zeminy a speciálním cementem vyplnit trhliny,” uvedl Čao, podle kterého by stačilo, kdyby o to KLDR požádala.

List South China Morning Post nicméně uvádí, že i v případě zhroucení hory Mantap má KLDR jiná místa, kde by mohla pokračovat v jaderných testech. Může tak jít i o Kimovu snahu dosáhnout hospodářské pomoci za to, že se nebudou konat žádné další testy.

Důlní vozíky u severního portálu

Západní experti zatím o žádném propadu neinformovali, ale specializovaný web 38North provozovaný univerzitou Johnse Hopkinse upozornil na nezvyklou aktivitu na střelnici den před Kimovým prohlášením. Experti Frank V. Fabian, Joseph S. Bermudez a Jack Liu uvedli, že jeden záběr zachytil tucet důlních vozíků u haldy nedaleko západního portálu, z nichž osm bylo spojených do vláčku. Severokorejci tam také postavili novou budku.

Sesuvy na hoře Mantap po pokusu z 3. září 2017 s vyznačeným severním portálem

Právě u západního portálu byla zaznamenána největší aktivita po posledním jaderném testu, po kterém se přestal používat severní portál, u něhož je vidět jen nové vybudovaná odvodňovací strouha. [celá zpráva]

Proč se objevily důlní vozíky u haldy poblíž severního portálu, jasné není, může to souviset s uzavřením střelnice, vyvezení vozíků může naznačovat, že se nebude dále tunel rozšiřovat.

Experti spekulovali, že po odpálení termonukleární nálože loni v září už není použitelný severní portál, a Severokorejci se rozhodli připravit pro případný další test jiný tunel.

Kimův trik?



Kimovo prohlášení bylo překvapivé, protože přišlo ještě před schůzkou s jihokorejským prezidentem Mun Če-inem. To se uskuteční v pátek v Pchanmundžomu v demilitarizované zóně mezi Korejemi.

Spekuluje se, že by mohlo jít o trik, jak by mohla KLDR získat potřebnou ekonomickou pomoc a nečelit tak tvrdým sankcím. Kim sice velkoryse slíbil konec testů a garanci, že jadernou technologii nepředá dalším zemím, ale ne už likvidaci vlastních jaderných zbraní. [celá zpráva]

KLDR se rozhodla testy provádět pod horou Mantap, jejíž vrchol je 2100 metrů nad mořem, protože terén v oblasti je stabilní. První čtyři testy se nijak neprojevily, ale po posledním byla zaznamenána v oblasti zemětřesení.