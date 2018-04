Novinky

„Hledali jsme důkazy vztahující se k podezření na pašování zahraničního zboží a celní úniky,“ řekl představitel celní služby KCS. „Je to poprvé, co celníci prohledali dům majitelů místního holdingu,“ zdůraznil mimořádnost zásahu. V domě bydlí ředitel firmy Čo Jang-ho spolu se svými dvěma dcerami a synem.

Rodina čelí podezření, že si přes zaměstnance nechala dovážet luxusní zboží z celého světa, aniž by je nechala proclít. Někteří zaměstnanci vypověděli, že dostali nařízeno, aby pronesly zavazadla členů rodiny přes průchody pro zaměstnance, které nejsou pod kontrolou celníků.

Týkalo se to mimo jiné letu z New Yorku do Inčchonu, kdy si rodina vlastníků aerolinek přivezla luxusní spodní prádlo, dětské oblečení a potraviny. Jeden ze zaměstnanců vypověděl podle listu Korea Times, že mezi věcmi byly šaty od Diora na 5000 dolarů, za které by se mělo zaplatit clo 600 dolarů. Někdy bylo luxusní zboží vydáváno za věci pro aerolinky nebo díly na letadlo. Většina věcí patřila starší dceři Čo Hjun-a.

Celníci nyní míní porovnat záznamy z útrat přes kreditní karty se zaplaceným clem. Pokud by zaplacené clo bylo příliš malé, mohou si předvolat členy rodiny a případně je obvinit z daňového úniku. Jestliže by se podezření prokázalo, mohlo by členům rodiny hrozit až pětileté vězení a pokuta v desetinásobku výše cla.

Je to další rána pro bohatou rodinu. Nejmladší dcera ředitele, 35letá viceprezidentka Čo Hjun-min je aktuálně vyšetřována kvůli obvinění, že minulý měsíc chrstla při jednání vodu do tváře manažera reklamní společnosti. Kvůli tomu byla ve čtvrtek prohledána její kancelář, byl jí zabaven mobilní telefon a nesmí opustit zemi.

Skandál s oříšky



Rodina čelila problémům už v minulost. Starší dcera Čo Hjun-a musela na konci roku 2014 opustit post viceprezidentky firmy, když v New Yorku zdržela odlet letadla.

Vadilo jí, že jí nebyly podány makadamové oříšky, na které měla jako cestující první třídy nárok. Když si o ně řekla, nedostala je naservírované na talířku, ale v sáčku. Letuška ji musela odprosit a letadlo muselo najet zpět k bráně, protože dcera vyhodila z paluby vedoucího palubních průvodčí.

Na začátku roku 2015 byla odsouzena na jeden rok, ale po pěti měsících ji propustili, protože ji v odvolacím řízení zmírnili trest na desetiměsíční podmíněný.

