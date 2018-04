V Barmě odsoudili první vojáky za masakry Rohingů

Sedm barmských vojáků bylo ve středu odsouzeno na deset let nucených prací za podíl na vraždě deseti rohinžských muslimů. Barmská armáda přitom dosud zcela odmítala, že by její vojáci byli do masakrů zapojeni.