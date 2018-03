Jak uvádí zpravodajský server BBC News, tiskové konference při podobných událostech v Číně probíhají tak, že novináři kladou politikům předem schválené, nekonfliktní otázky. Vládnoucí komunistická strana se tímto způsobem pojišťuje, aby měla situaci stále pod kontrolou. Někdy se to ale úplně nepodaří.

Při tiskové konferenci přenášené živě čínskou televizí na plenárním zasedání čínského parlamentu vystoupila reportérka Čang Chuej-ťün se 40sekundovou otázkou, která byla očividnou nahrávkou na smeč přítomnému čínskému představiteli, aby mohl vychválit oblíbený projekt prezidenta Si Ťin-pchinga, novodobou hedvábnou stezku.

Čang Chuej-ťün se přitom představila jako novinářka televizního kanálu American Multimedia Television USA se sídlem ve Spojených státech, který má úzké vazby na čínskou veřejnoprávní televizi CCTV. "Rok 2018 je 40. výročím reformy a otvírání Číny světu. Čína se bude světu dále otvírat," spustila Čang svůj dlouhý monolog zakončený podbízivou otázkou.

To nevydržela reportérka Liang Siang-i z finančního zpravodajského serveru Yicai (I-chaj), která stála vedle ní. Obrátila oči v sloup, pohrdavě si Čang změřila od hlavy k patě a poté se s dalším obrácením očí v sloup od kolegyně odvrátila.

#Chinese Reporter's #EyeRoll is So #Epic She Got Censored For It #LiangXiangyi https://t.co/M7X7jhDY8m