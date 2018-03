Mluvčí armády, která na místě havárie rovněž zasahuje, řekl agentuře Reuters, že mrtvých je nejméně padesát.

Mluvčí nepálské policie Manudž Neupade potvrdil 40 mrtvých, 31 těl bylo podle něj vyproštěno z trosek. Dalších devět osob zemřelo po převozu do nemocnice.

Z letadla bylo vyproštěno 25 přeživších, kteří byli převezeni do několika různých nemocnic. Jejich stav není znám. „Stroj začal hořet poté, co sjel při přistání z dráhy,” popsal nehodu mluvčí letiště Prem Nath Thákur.

Z místa havárie stoupal hustý dým

FOTO: Social Media, Reuters

Generální ředitel Nepálského úřadu pro civilní letectví (CAAN) Sandžív Gautam řekl, že pilot ztratil nad letadlem kontrolu při pokusu přistát. Přistání navíc neproběhlo standardně: „Letadlu bylo povoleno přistát z jižní strany ranveje, ale přistálo ze severní strany.“

Podle něj mohlo mít letadlo nějaké technické problémy. „Musíme se přesvědčit o důvodu neobvyklého směru přistání,“ dodal podle listu Kathmandu Post.

Nepálští hasiči u ocasních ploch havarovaného letadla

FOTO: Navesh Chitrakar, Reuters

Zatím není přesně jasné, kolik lidí bylo na palubě, uvádí se, že jím letělo 67 cestujících a čtyři členové posádky, 33 osob jsou Nepálci. Podle letiště strojem cestovalo 37 mužů, 27 žen a dvě děti.

