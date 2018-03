V hlavním městě Ouagadougou se ozývala střelba z automatických zbraní a kulometů, uvedl zpravodaj agentury DPA.

Francouzské velvyslanectví na své facebookové stránce najdříve uvedlo, že byla napadena ambasáda a francouzský kulturní institut. Později zprávu upravilo tak, že místo útoku není známo.

🆘‼😯🔥 #BurkinaFaso: terrorist attack at three different points, including at the French Embassy, the capital #Ouagadougou. Gunfire and explosions were listening. pic.twitter.com/wzF09Az6xz