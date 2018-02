Na zahájení olympiády bude sestra vůdce KLDR Kim Jo-čong

Severokorejský vůdce Kim Čong-un posílá na olympijské hry do Pchjongčchangu svou mladší sestru Kim Jo-čong. Do Jižní Koreje přicestuje už ve středu a v pátek se zúčastní slavnostní ceremonie zahájení zimních olympijských her, napsala agentura DPA s odvoláním na informace jihokorejského ministerstva pro sjednocení.