Podle Dong-ah Ilbo se voják při výslechu přiznal jihokorejským vyšetřovatelům, že se „v Severní Koreji dopustil zločinu, který způsobil smrt člověka“ Není ale jasné, o jaký zločin mělo jít, údajně o zabití.

Během vyšetřování také vypověděl, že je syn severokorejského generála. Už dříve se spekulovalo, že jde o syna vysoce postaveného příslušníka vojenské policie, zřejmě v hodnosti plukovníka.

Vláda zprávu v úterý odmítla potvrdit s tím, že vyslýchání pokračuje. Pokud se ale ukáže, že se skutečně dopustil vraždy nebo zabití, mohl by ztratit některé výsady a ochranu, které požívají severokorejští uprchlíci, poznamenal týdeník Newsweek.

Jeho tělo bylo napadené parazity



Mladý voják při útěku přes vesnici Pchanmundžom, kde se konají mezikorejská jednání, projel v terénním voze severokorejské kontrolní stanoviště, ale následně s autem uvázl. Vyskočil z auta a běžel na jihokorejskou stranu, zatímco severokorejští vojáci na něj ze vzdálenosti několika metrů zahájili palbu. Průběh dramatického útěku, při němž byl několikrát zasažen, zachytilo několik bezpečnostních kamer. [celá zpráva]

Severokorejský voják stále ještě leží v nemocnici. Lékaři tento týden rozhodnou, zda jej propustí. Z nemocnice bude mladík přemístěn do adaptačního střediska pro přeběhlíky, informovala jihokorejská agentura Jonhap. Náklady na jeho léčbu přišly v přepočtu na jeden a čtvrt miliónu korun. V nemocnici se zjistilo, že trpěl parazity a měl zápal plic a hepatitidu. To by bylo u skutečného prominenta překvapivé, mohl ovšem být už předtím kvůli zločinu zbaven některých výsad. [celá zpráva]

Korejská jednání pokračují



Případ se stal ještě před náhlým novoročním oteplením vztahů obou korejských států, které pokračovalo i tento týden. Na přelomu týdne navštívila severokorejská delegace během dvou dnů místa v Jižní Koreji, kde bude vystupovat severokorejský dívčí soubor Moranbong v rámci doprovodného programu k zimní olympiádě.

V úterý přicestovala na Sever jihokorejská delegace z ministerstva pro sjednocení. Mířila na horu Kumgank a do lyžařského areálu u přístavu Wonsan, kde se budou během olympiády konat společná kulturní vystoupení.