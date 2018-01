Čína přestane do Severní Koreje vyvážet ocel a vozidla

Čína v souladu s novými přísnými sankcemi Rady bezpečnosti OSN proti Severní Koreji zakáže od 6. ledna do KLDR vyvážet ocel, průmyslové stroje a vozidla. Dále omezí export ropy a ropných produktů do Severní Koreje. V pátek to oznámilo čínské ministerstvo obchodu.