V Thajsku odsoudili podvodníka na více než 13 tisíc let

Na neuvěřitelných 13 275 let poslal thajský soud do vězení tamního podvodníka. Díky jeho doznání mu však dle zpravodajského serveru BBC trest snížili o polovinu – na „povzbudivějších“ 6637 let a šest měsíců. Pudit Kittithradilok (34) provozoval podvodný systém Ponzi, kdy sliboval investorům vysokou návratnost financí. Naletět mu mělo 40 tisíc lidí.