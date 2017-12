Unášeny, zotročovány, verbovány. Stále víc dětí slouží ve válce jako zbraň

Děti se stále častěji stávají prostředkem pro válečné účely. Ve své zprávě shrnující uplynulý rok to uvedl Dětský fond OSN (UNICEF). Děti jsou verbovány do vojenských formací, jsou nuceny stát se sebevražednými útočníky anebo bývají využívány jako lidské štíty. Na zprávu upozornil britský list The Guardian.