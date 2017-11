Dočasně byl uzavřen také tzv. most 72 hodin, přes který jel voják v džípu, aby se dostal do Společné bezpečnostní oblasti (JSA). Vybuduje se u něj nové kontrolní stanoviště, aby se podobný případ nemohl opakovat. V místě útěku rovněž severokorejská armáda vykopala hluboký zákop a vysadila nové stromy, ukazují snímky agentury Reuters.

Na místě, kudy voják utekl, vykopali severokorejští vojáci zákop a zasadili tam stromy.

FOTO: Reuters

Voják jel 13. listopadu přes most v gazíku, který byl zasažen poblíž budov v JSA. Proto z něj voják vyskočil a utíkal přes demarkační linii. Stříleli po něm čtyři severokorejští strážní, kteří vypálili 40 ran. Pět jich vojáka zasáhlo, takže se zhroutil. Palba představovala porušení příměří z roku 1953, protože mířila na druhou stranu demarkační linie, kam také nakrátko pronikl jeden ze severokorejských strážných.

Tři jihokorejští strážní se ke zraněnému připlazili a zachránili ho. Vojáka přepravili letecky do nemocnice. Během dvou operací mu vyjímali střepiny nejméně ze čtyř střel a sešívali potrhané vnitřní orgány. Našli u něj také parazitické červy a zjistili, že trpí žloutenkou.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Video zachycuje dramatický útěk severokorejského vojáka přes hranici

Při transfúzích dostal 12 litrů krve, protože trpěl silným vnitřním krvácením. Nyní je jeho stav stabilizovaný a už komunikuje, uvedl list The Guardian. [celá zpráva]

Voják má strach z návratu do KLDR

Podle operatéra Johna Cooka Čong-iho trpí čtyřiadvacetiletý přeběhlík nočními můrami. Má strach, že bude do totalitní země navrácen. Strach ale má i z jihokorejských strážných, kteří hlídají jeho pokoj.

„Je to fajn kluk, silný,“ pravil lékař. Přiznal ale, že když se v neděli zraněný voják probral, trpěl silnými bolestmi.

Voják má podle lékaře celoživotní následky, mimo jiné má poškozené tlusté střevo, čemuž bude muset přizpůsobit svůj jídelníček. Zatím požívá pouze tekutou stravu. Chirurg se nejvíc obává o jeho psychiku.

Zraněný Severokorejec může sledovat americké filmy, zhlédl Transformers, a televizní seriály včetně detektivních. Poslouchat může K-pop, kvůli psychickému stavu mu ale nepouštějí zprávy.

Voják operatérovi řekl, že vstoupil do armády v sedmnácti po ukončení střední školy. Ostříhán byl podobně jako příslušníci americké námořní pěchoty, tak se ho lékař v žertu zeptal, zda nevstoupí do jihokorejské námořní pěchoty. Voják se podle něj zasmál a dodal, že by nerad ještě někdy sloužil v jakékoli armádě.