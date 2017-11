Mugabe už ve svém nedělním televizním projevu překvapivě odmítl odstoupit, i když se spekulovalo, že už je se svou rezignací smířený. [celá zpráva]

Třiadevadesátiletý vůdce, proti němuž se postavila i vlivná asociace veteránů z války o samostatnost, pak dostal čas do pondělního poledne (10:00 SEČ), aby podal rezignaci.

Jelikož tak neučinil, má v úterý v parlamentu započít proces impeachmentu, tedy odvolání, který podporuje nejen opozice, ale i vládní strana ZANU-PF, z níž byl Mugabe vyloučen. [celá zpráva]

Zimbabwe's Robert Mugabe "has drafted resignation letter" in immunity deal, sources claim ahead of deadline https://t.co/IMutzTZ6GR