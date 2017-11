„Dívku poslala matka z Chabarovsku k babičce v Neľkanu,“ řekla mluvčí nemocnice Zoja Pulunová. „Doprovázela ji jedna z cestujících.“

Šéflékařka Jelena Bratyševová uvedla, že dívka je ve vážném stavu: „Zvětšuje se otok mozku.“ Navzdory tomu není možné dívku převézt do dětské nemocnice v Chabarovsku dříve než ve čtvrtek.

„Chabarovské teritoriální centrum pro mimořádné události nám sdělilo, že sanitní letadlo dnes nepřiletí, protože ubývá světla,“ uvedla lékařka a podotkla: „Nejsme děti prezidentů.“

Do Neľkanu ale už byl vyslán zvláštní lékařský tým ve vrtulníku. Záleží však na počasí, zda bude moci doletět, uvedl gubernátor: „Počasí se zhoršuje, meteorologické podmínky nejsou zvlášť dobré. Jestli se tam dnes nepovede vrtulníku dostat, což se může stát, tak ji zítra naložíme do letadla a převezeme do Chabarovsku.“

Dodal, že místní úřady vyplácejí rodinám obětí milión rublů a rodičům dívky 400 000.

Nyní je u dívky babička, matka za ní dorazit nemůže, protože spoj létá jen ve středu.