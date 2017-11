U soukromé rezidence hlavy státu byla kolem 2:00 místního času (3:00 SEČ) slyšet střelba, informovala agentura AFP. Hlavním městem Harare po půlnoci otřásly nejméně tři exploze. Ráno vojáci a obrněné vozy zablokovali přístup do klíčových státních institucí v centru hlavního města.

Zimbabwský generálmajor S. B. Moyo při projevu

FOTO: Reuters

Vojáci se už v noci prostřednictvím státní televize ZBC, již předtím obsadili, obrátili k národu. Generálmajor S. B. Moyo uvedl, že armáda neusiluje o státní převrat, prezident Robert Mugabe je v bezpečí.

„Zaměřujeme se pouze na zločince z jeho (prezidentova) okolí, kteří se dopouští trestných činů, jež zemi přivozují utrpení v sociální a hospodářské oblasti. Chceme je postavit před spravedlnost,” uvedl Moyo v prohlášení přenášeném televizí. Informoval, že prezident a jeho rodina jsou v bezpečí. „Jakmile splníme svou misi, očekáváme, že situace se vrátí k normálu,” dodal.

Zimbabwští vojáci kontrolují cestu do Harare

FOTO: Philimon Bulawayo, Reuters

Podle korespondenta CNN volí armáda velmi pečlivě slova, ale fakticky má situaci pod kontrolou. Některé agentury, například Reuters, události hodnotí jako „uchvácení moci”. Šéf zimbabwských válečných veteránů postup vojska chválí, označuje je jej za „nekrvavou nápravu poměrů”, armáda podle něj obnoví demokracii, napsala agentura AP.

Vzpoura proti Mugabemu



Šéf ozbrojených sil Constantino Chiwenga v pondělí varoval, že je připraven zasáhnout, aby ukončil čistku ve vládní straně namířenou proti příznivcům sesazeného viceprezidenta Emmersona Mnangagwy, který je pochází ze stejné oblasti jako on sám. Postavil se tak proti prezidentu Robertovi Mugabemu, který vládnoucí stranu Africký národní svaz Zimbabwe - Vlastenecká fronta (ZANU-PF) od 80. let vede. Strana Chiwengu poté, co pohrozil zásahem armády, obvinila ze „zrádného chování, které má vyvolat povstání”.

Odvolaný zimbabwský viceprezident Emmerson Mnangagwa

FOTO: Tsvangirayi Mukwazhi, ČTK/AP

V úterý vyrazily k Harare tanky a obrněné transportéry.

Třiadevadesátiletý autoritativní prezident 6. listopadu odvolal z funkce viceprezidenta svého dlouholetého spolupracovníka, o němž se hovořilo jako o možném Mugabeho nástupci. Ministr informací tehdy uvedl, že Mnangagwa jevil „známky neloajálnosti”. Média tvrdí, že se tak uvolnila cesta k nástupnictví pro dvaapadesátiletou první dámu Grace Mugabeovou. Ta před tím Mnangagwu obvinila z osnování převratu.

Prezident Zimbabwe Robert Mugabe

FOTO: Philimon Bulawayo, Reuters