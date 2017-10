Speciál se Štěchem musel neplánovaně přistát v Mongolsku

Speciál s předsedou Senátu Milanem Štěchem a delegací českých podnikatelů mířící na návštěvu Jižní Koreje musel o víkendu neplánovaně přistát v Mongolsku. Potvrdila to tisková tajemnice Senátu Eva Davidová. Let se podle ní zpozdil o sedm hodin. Podle Radiožurnálu měl letoun problémy při vstupu do čínského vzdušného prostoru kvůli nesrovnalostem v předložených letových plánech.