Rusko varuje před katastrofickými následky války v Koreji, jedná v zákulisí

Rusko a Čína v úterý varovaly před propuknutím války na Korejském poloostrově. Rusko proto vede zákulisní jednání se Severní Koreou, která by měla snížit napětí. Do Moskvy zamířil vysoký severokorejský diplomat, oznámila agentura RIA Novosti. Ruský diplomat Michail Uljanov v úterý uvedl, že vojenský konflikt na Korejském poloostrově by měl „katastrofální důsledky“.