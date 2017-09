Novou sílu výbuchu experti vypočetli z upřesněných výpočtů síly otřesů, které vyvolal. Podle původních údajů měly otřesy magnitudu 5,8 až 6,3, přičemž se za relevantnější považoval nižší údaj institutů CTBTO a NORSAR. Ty nyní upřesnily údaje o síle na 6,1 stupně. Nejde o nijak nevýznamnou úpravu, zvyšuje to sílu nálože o 120 kT, což znamená, že bomba mohla mít sílu 250kT. Dosud se uvádělo podle různých zdrojů 50 až 120 kT. Vyšší údaj uváděl norský seismologický institut NORSAR na základě měření v observatoři Kjeller.

Zápis seismografu ze stanice AS-59 v Kazachstánu se záznamy jaderných zkoušek KLDR.

CTBTO je mezinárodní organizace založená po dohodě o zákazu jaderných zkoušek přijaté v roce 1996, dozírá na její dodržování. KLDR není signatářem této smlouvy ani smlouvy o nešíření jaderných zbraní. Při analýze CTBTO zjistila, že otřesy byly vyvolány explozí jaderné nálože, protože byla zachycena zvýšená radioaktivita. Po výbuchu byl zaznamenán ještě další otřes o magnitudě 2, který ale nebyl způsoben explozí. Mohlo jít o nějaký sesuv.

Experti z Univerzity Johnse Hopkinse současně analyzovali, kde přesně byl test proveden. Bylo to na místě, kde se nachází vrchol, tedy pod 800 metry horniny Zřejmě k němu byl opět použit severní portál do vstupu pod vyhaslou sopkou Mantap. Na hoře se objevily stopy po několika sesuvech půdy a možná dokonce propadlina na místě předchozího jaderného testu.

Místa jednotlivých jaderných testů KLDR

Varování čínských expertů před únikem radiace



Čínští experti varovali, že na severokorejské jaderné střelnici hrozí sesuv hory Mantap, pod kterou se testy provádějí. Podle univerzity pro vědu a technologii v čínském městě Che-fej je pravděpodobné, že pět posledních testů bylo provedeno právě pod touto horou. Uvedl to její tým z laboratoře pro seismologii a fyziku hlubin země na základě zkoumání záznamů seismografů. [celá zpráva]

Tyto testy ale jsou časovanou bombou, protože při zhroucení hory by do ovzduší uniklo velké množství radioaktivity a zamořeno by bylo široké okolí, upozornil bývalý předseda Čínské jaderné společnosti Wang Naj-jan. Podle něj by při dalším testu mohla hora přijít o svůj vrchol: „Jestliže se hora zhroutí a otvor bude otevřený, dostane se ven hodně špatných věcí.“ Po posledních dvou testech byl zaznamenán radioaktivní izotop xenonu Xe-133. [celá zpráva]

Síla severokorejských jaderných výbuchů 9. října 2006 0,7–2 kilotuny 25. května 2009 2–5,4 kilotuny 12. února 2013 6–16 kilotun 6. ledna 2016 7–16,5 kilotuny 9. září 2016 15–25 kilotun 3. září 2017 50–250 kilotun zdroj: Wikipedia, Reuters, 38North/CTBTO

Další test na stejném místě je pravděpodobný nejen kvůli tomu, že tam Severokorejci už vybudovali patřičnou infrastrukturu. KLDR nemá mnoho míst, kde se dají jaderné nálože testovat při podzemních výbuších, hora Mantap s velkým bazaltovým ložem je pro ně vhodná.

„Už 100kT je silná bomba. Severní Korea by měla skončit s testy, protože představují velké nebezpečí nejen pro Severní Koreu, ale taky pro ostatní země, zejména Čínu,“ řekl Weng.