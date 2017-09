Volební komise v úterý vyhlásila, že ve zmíněném okrsku odevzdalo hlas 1 867 lidí, jenže reportéři agentury Reuters jich před volební místností napočítali všehovšudy jen 256. Komise navíc číslo navyšovala. Nejprve uvedla, že přišlo 1 331 voličů, pak upřesnila, že to bylo 1 867. To je téměř sedmkrát víc voličů, než kolik jich viděli novináři vejít do volební místnosti.

Když Reuters volební komisaře s nesrovnalostmi konfrontovala, dostalo se jí ujištění, že k ničemu takovému nedošlo. Agentura přitom upozornila, že její reportéři stáli u volební místnosti hned v 8:00 hodin, kdy se otevírala, a zůstali před ní až do ukončení sčítání, kdy už bylo hlasování uzavřené.

Novináři také tvrdí, že k volební urně přistupoval muž, který se představil jako komisař za Jednotné Rusko. Podle reportérů opakovaně vhazoval do urny lístky, což zachytili i na kameru.

Putinovo Jednotné Rusko bylo i v obvodu číslo 333 jasným vítězem - podle komise jí odevzdalo hlas 73 procent voličů.