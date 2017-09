Další jaderný test může střelnici KLDR rozmetat a vypustit do světa radiaci

Případný další jaderný test Severní Koreje na pokusné jaderné střelnici Punggje-ri by mohl vést ke zhroucení hory, která je nad ní, a úniku radiace do okolí. S odvoláním na čínského experta o tom v úterý informoval list The Daily Mail.