Prezidentka byla v dubnu odvolána a její pravicová strana ve volbách prohrála. Soud ve zdůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že I Če-jong zaplatil nadaci blízké přítelkyně prezidentky Čche Son-sil 7,2 miliardy wonů (přes 140 miliónů korun) na koně její dcery. Ta se účastnila olympiády v jezdectví. celkem měl úplatek činit 43 miliard wonů (necelých 850 miliónů korun).

Podle žalobců I Če-jong poslal peníze, aby si zajistil podporu jihokorejské vlády pro kontroverzní fúzi společnosti Samsung C&T s firmou Cheil Industries, se kterou nesouhlasili menšinoví vlastníci. Fúzi nakonec umožnila podpora státního penzijního fondu NPS, který měl podíl v obou firmách. [celá zpráva]

Bývalá jihokorejská prezidentka Pak Kun-hje u soudu

FOTO: Kim Hong-Ji, ČTK/AP

Dědic Samsungu obvinění popíral a podle agentury Jonhap se zřejmě odvolá k soudu vyšší instance.

Nadacím Mir a K-Sport vedeným Čche Son-sil poslaly velké sumy i další jihokorejské firmy SK Group, Lotte, Hyundai Motor Company a Hanwha Group. Čche Son-sil byla za korupci odsouzena na tři roky.[celá zpráva]

Bývalá prezidentka Pak Kun-hje čelí obvinění z korupce a zneužití moci. Prokurátor rovněž exprezidentku obvinil, že svou přítelkyni Čche Son-sil nechala zasahovat do státních záležitostí, ačkoli neměla žádnou oficiální funkci. Ta za to získávala peníze do obou nadací. [celá zpráva]