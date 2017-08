„Jeden člověk zemřel, podezřelý byl postřelen a odvezen do nemocnice. Všichni rukojmí jsou v pořádku,” oznámila podle The Post and Courier policie. S útočníkem, který v restauraci držel blíže neupřesněný počet lidí, několik hodin vyjednávala.

Není zatím jasné, kdo při incidentu zemřel. Média dříve informovala, že útočník postřelil kuchaře postižené restaurace Viginia's (on King). Starosta John Tecklenburg to však nepotvrdil a uvedl, že byl jeden člověk postřelen a odvezen do nemocnice.

Policie dostala hlášení o střelbě v blízkosti ulice King Street ve čtvrtek v podvečer středoevropského letního času. Část ulice, která prochází centrem, poté uzavřela. „Není to teroristický čin, Není to zločin z nenávisti, je to nespokojený zaměstnanec,” prohlásil podle CNN Tecklenburg.

Post and Courier přišel krátce po incidentu se svědectvím dvou lidí, kteří v restauraci právě jedli. Podle nich restaurací proběhl beze slov personál a poté do podniku vstoupil asi padesátiletý černoch s revolverem a prohlásil, že „teď je tady nový šéf”. Jeho věk odhadli kolem padesáti let a uvedli, že měl na sobě zástěru a vypadal jako zaměstnanec podniku.

Okolí restaurace policie krátce po nahlášení střelby evakuovala. „Policie řekla, že je tam střelec, myslí si, že je to v (podniku) Virginia's,” citoval krátce po příjezdu policie svědek. „Nyní jsou ulice plné policistů a příslušníků SWAT a těžce ozbrojených lidí. Blokují celý blok,“ řekla krátce nato majitelka butiku MOSA Sarah Cobbová.

Dodala, že okolní obchody a kanceláře policie evakuovala.Podle Sandy Troederové, která pracuje v kadeřnictví naproti, policisté a příslušníci SWAT vyrazili dveře restaurace a vstoupili tam s automatickými zbraněmi a psy. Poté podle ní vynesli z restaurace jedno tělo.

Policie obyvatele města vyzvala, aby se oblasti vyhnuli.