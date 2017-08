Obchodní loď převážející ropu Alnic MC plující pod liberijskou vlajkou dlouhá 183 metry a torpédoborec se srazily v 6:24 japonského času. „První zprávy naznačují, že loď utrpěla škodu na levoboku,“ uvedlo námořnictvo. Proražen je trup těsně nad čárou ponoru. Loď patřící k 7. flotile, která má domovský přístav v Jokosuce, byla schopna další plavby.



Na místě zasahují americká letadla MV-22 Osprey a vrtulníky SH-60 Seahawk z lodě USS America, loď singapurského námořnictva RSS Gallant, singapurské vrtulníky a policejní rychlé čluny i remorkéry. Záchranné akci asistují i síly Malajsie, protože ke srážce došlo v malajsijských vodách Jihočínského moře.

Navy, Airforce and MMEA ships and aircrafts tasked to assist in #USSJohnSMcCain SAR off Johor pic.twitter.com/STwY9gZCLd