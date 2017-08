V Sydney zkolaboval řidič a vjel na chodník před obchodem, zranil pět lidí

Auto narazilo v sobotu do pěších na chodníku před obchodním střediskem Westfield na Victoria Avenue v Sydney. Zraněno bylo pět lidi. Policie potvrdila, že šlo o nehodu a ne o úmysl, řidič měl zřejmě zdravotní problémy, napsal list The New Sydney Morning Herald.